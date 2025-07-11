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Новости Крыма

Обстановка на Крымском мосту: в очереди с обеих сторон почти тысяча машин

11 июля 2025, 11:20Новости

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На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоит почти тысяча машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 231 транспортное средство. Время ожидания около часа", – информируется в сообщении по состоянию на 9.00.

При этом со стороны Керчи стоят уже 520 машин. Ждать приходится около двух часов.

Очередь начала расти с утра пятницы. В 7.00 с двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.

Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.

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