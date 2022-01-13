Обстановка на перевалах и дорогах: как Крым справляется с непогодой

Движение по автодорогам Крыма и через горные перевалы осуществляется штатно, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не зафиксировано. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Садаклиев.

"Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Крыма работают в штатном режиме. Температура воздуха в горной местности и на остальной территории региона до -10 градусов. По состоянию на утро четверга Ангарский и Грушевский перевал проездные, работает 15 единиц техники", – рассказал Садаклиев.

На дежурстве находятся около ста человек и более 50 единиц техники. Также в МЧС работает оперативный штаб для постоянного мониторинга за ситуацией на полуострове. Спасательная техника готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее сотруд