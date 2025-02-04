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Новости Крыма

Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс

04 февраля 2025, 11:56Общество

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В Крыму разработали набор комплектующих для переоборудования обычных автомобилей в электрические (kit-набор). На данный момент завершены конструкторские работы, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"Можно взять обычную "ГАЗель", вынуть из нее двигатель внутреннего сгорания и заменить на этот kit-набор, и будет электрическая "ГАЗель". В конце прошлого года состоялась презентация, запущены первые продажи для опытных видов транспорта", – сообщил он.

Kit-набор, позволяющий заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах весом до 3,5 тонн, разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет. Один из заводов, выпускающий коммунальные машины, уже приобрел его для имплементации в новый мусоровоз малого класса.

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