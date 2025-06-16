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Новости Крыма

Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели

16 июня 2025, 10:45Новости

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В Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры. По итогам еженедельного мониторинга сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка города.

"За прошедшую неделю в городе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры", – цитирует профильное ведомство пресс-служба правительства. Насколько эти продукты стали доступнее – не уточняется.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксении Казанджиевой, такое еженедельное наблюдение за динамикой стоимости базовых продуктов и контроль за соблюдением условий меморандума о взаимопонимании в торговых сетях позволяют и защитить потребителей, и разработать меры поддержки отечественных предприятий.

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