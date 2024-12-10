Очень сильные дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +8…+10", – сообщили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.