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Новости Крыма

Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда

07 марта 2025, 12:30Общество

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Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 145 автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 145 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Автомобильный затор начал формироваться в 10 утра. Тогда перед досмотровыми комплексами со стороны Кубани стояли 33 авто. Спустя час очередь выросла вдвое, а к полудню превысила сто авто.

Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

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