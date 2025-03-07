Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 145 автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 145 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Автомобильный затор начал формироваться в 10 утра. Тогда перед досмотровыми комплексами со стороны Кубани стояли 33 авто. Спустя час очередь выросла вдвое, а к полудню превысила сто авто.

Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.