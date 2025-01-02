Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час

В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста стоят 205 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра по данным на 11 часов стоят 85 автомобилей. В 10 часов очередь составляла 50 машин.

Мостовой переход периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.