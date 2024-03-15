Очередь у Крымского моста выросла почти вдвое

Очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. За два часа число автомобилей, ожидающих выезда с полуострова, выросло почти вдвое, информирует в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В 14:00 проезда со стороны Керчи ожидали 90 автомобилей.

При этом въезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.

Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.