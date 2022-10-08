Очереди на заправках и магазинах как следствие подрыва Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту всколыхнул сознание всех без исключения крымчан. Люди паникуют не просто так, ведь мост являлся главной артерией для поставок продуктов, топлива и других бытовых вещей.

Сразу же после взрыва, улицы городов Крыма наполнились машинами и людьми. Одни едут заправляться, другие бегут к банкоматам, третьи занимают очереди в продуктовых магазинах, в то время как власти сообщают о том, что все под контролем и волноваться нет причин. Но ситуация в магазинах и заправках говорят об обратном, уже сейчас резервуары с топливом опустошены почти на всех заправках, а бакалейные товары отпускаются до 3 килограммов в одни руки.

А если диверсия на энергомосту? Разве мы забыли, как полуостров сидел без света? Они говорят, что подключат Запорожскую АЭС, но уже несколько месяцев не могут подключить. Да и диверсанты сразу же все ЛЭП уничтожат.

Крымчане уже утратили веру официальным лицам и понимают, что позаботится о своем благосостоянии нужно самостоятельно, поэтому и стараются запастись всем необходимым.