Новости Крыма

Очереди на заправках и магазинах как следствие подрыва Крымского моста

08 октября 2022, 12:04Главная

Взрыв на Крымском мосту всколыхнул сознание всех без исключения крымчан. Люди паникуют не просто так, ведь мост являлся главной артерией для поставок продуктов, топлива и других бытовых вещей.

Сразу же после взрыва, улицы городов Крыма наполнились машинами и людьми. Одни едут заправляться, другие бегут к банкоматам, третьи занимают очереди в продуктовых магазинах, в то время как власти сообщают о том, что все под контролем и волноваться нет причин. Но ситуация в магазинах и заправках говорят об обратном, уже сейчас резервуары с топливом опустошены почти на всех заправках, а бакалейные товары отпускаются до 3 килограммов в одни руки.

А если диверсия на энергомосту? Разве мы забыли, как полуостров сидел без света? Они говорят, что подключат Запорожскую АЭС, но уже несколько месяцев не могут подключить. Да и диверсанты сразу же все ЛЭП уничтожат.

Крымчане уже утратили веру официальным лицам и понимают, что позаботится о своем благосостоянии нужно самостоятельно, поэтому и стараются запастись всем необходимым.

Министр транспорта Крыма заявил о готовности запустить паромные переправы через Керченский пролив для восстановления сообщения с материковой частью России. это значит, что мост точно не восстановят. А паромом нельзя полностью обеспечить потребности Крыма в продовольствии и продуктах. К тому же скорее всего будут возить не продукты, а в первую очередь военные грузы.

Злая была шутка, что при Аксенове Крым станет островом. Теперь Крым действительно отрезанный от всех остров, который не может обеспечить себя даже едой.

Все по теме: мост, диверсия, нехватка топлива, азс

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