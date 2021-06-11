Очередная трагедия: на фабрике "Норникеля" погиб рабочий

В Норильске возбудили уголовное дело по факту гибели работника из-за обрушения на Надеждинском металлургическом заводе. Об этом информируется на официальном сайте Следкома России. По данным следствия, трагедия произошла накануне около пяти часов вечера.

"Произошло обрушение пола теплой галереи трубопроводов здания отделения сгущения цеха обезвоживания и складирования концентрата. В результате обвала 48-летний рабочий подрядной организации ООО "Стройдиллер" упал с высоты, получив при падении травмы различной степени тяжести и скончался при доставлении в медицинское учреждение", – уточнили в ведомстве. В настоящее время следователи Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят следственные действия на территории предприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причину обрушения конструкций.