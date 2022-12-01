Очередной завербованный в ЧВК "Вагнер" зек, убит кувалдой

Командир роты народной милиции ЛНР Виктор Севальнев, прежде отбывавший срок в ИК-3 в Калужской области, погиб от осколочных ранений и мощного удара по голове.

Об этом сообщил представитель Минобороны России вдове погибшего, Лилии. По информации Минобороны, Навальнев погиб в ДНР 25 ноября.

Ранее военнослужащий сообщал жене, что лечится после ранения в больнице. Потом сообщил, что его увозят на расстрел из-за дезертирства его подчиненных.

Запись этого разговора и другие материалы женщина предоставила главе Gulagu.net Владимиру Осечкину.

Представители ЧВК "Вагнер" не единожды вербовали на войну заключенных в колонии, где сидел Севальнев. Первым согласился идти воевать его сын Олег. Когда сын погиб, Севальнев подписал контракт с Минобороны и в ночь с 3 на 4 октября был этапирован в лагерь слаживания.

На войне Севальнев был прикреплен к в/ч 08807 ЛНР. После гибели командира роты занял его должность, поскольку имел опыт боевых действий в Чечне.

Через некоторое время был награжден орденом за успешный выход роты из окружения.

В ноябре рота понесла большие потери, оставшиеся в живых бойцы спаслись бегством

Владимир Осечкин считает, что Севальнева могли казнить кувалдой – также, как и другого мобилизованного заключенного Евгения Нужина .