Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на северо-западе Крыма

В Черноморском районе Крыма в столкновении двух легковых авто один человек погиб и трое получили травмы. Об этом информирует МЧС республики.

По данным ведомства, авария произошла накануне около десяти часов вечера. На участке автодороги с. Красноярское – с. Ленское столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2107. В результате столкновения машины сильно деформировались, поэтому понадобилась помощь спасателей.

"К месту аварии была направлена дежурная смена Черноморского АСО. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего из Chevrolet Lanos и тело погибшего из ВАЗ-2107. Еще двое пассажиров из Chevrolet были переданы медработникам до приезда спасателей", – говорится в сообщении.