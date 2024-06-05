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Новости Крыма

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на северо-западе Крыма

05 июня 2024, 11:20Общество

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В Черноморском районе Крыма в столкновении двух легковых авто один человек погиб и трое получили травмы. Об этом информирует МЧС республики.

По данным ведомства, авария произошла накануне около десяти часов вечера. На участке автодороги с. Красноярское – с. Ленское столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2107. В результате столкновения машины сильно деформировались, поэтому понадобилась помощь спасателей.

"К месту аварии была направлена дежурная смена Черноморского АСО. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего из Chevrolet Lanos и тело погибшего из ВАЗ-2107. Еще двое пассажиров из Chevrolet были переданы медработникам до приезда спасателей", – говорится в сообщении.

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