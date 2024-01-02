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Новости Крыма

"Один дома" против "Иронии судьбы": любимые новогодние фильмы крымчан

02 января 2024, 16:58Общество

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Впереди целая неделя праздничных выходных. Кто-то в эти дни предпочитает путешествовать, кататься на санках, в общем, праздновать активно и весело. А кто-то любит проводить праздники в кругу семьи и смотреть по телевизору любимые новогодние фильмы.

Редакция РИА Новости Крым решила поинтересоваться, какие киноленты входят в программу праздничных просмотров у крымчан.

Ответы были самыми разными, прозвучали даже такие экзотические варианты, как "Гринч – похититель Рождества" и загадочный "Токийский гуль" – мрачная японская манга в жанре "темного фентэзи". Однако безусловными лидерами опроса стали "Ирония судьбы" и "Один дома". Называли также фильмы "Карнавал" и "Карнавальная ночь", прекрасные комедии Леонида Гайдая и советские мультфильмы с прекрасной музыкой Чайковского. А какие именно – смотрите в нашем новогоднем видео.

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