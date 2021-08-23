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Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму

23 августа 2021, 12:55Происшествия в Крыму

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Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС РК.

В селе Вилино утром в субботу 21 августа загорелась кровля одноэтажного жилого дома барачного типа. На момент прибытия пожарных, огонь охватил 50 квадратных метров строения.

"На пожаре пострадало два человека: они получили ожоги и отравление угарным газом", – сказано в сообщении. Постиравшие были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя.

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