Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму

Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС РК.

В селе Вилино утром в субботу 21 августа загорелась кровля одноэтажного жилого дома барачного типа. На момент прибытия пожарных, огонь охватил 50 квадратных метров строения.

"На пожаре пострадало два человека: они получили ожоги и отравление угарным газом", – сказано в сообщении. Постиравшие были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя.