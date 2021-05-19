Одобрен проект завершения строительства водозаборов в Крыму

Главгосэкспертиза России одобрила корректировку проекта строительства системы подачи воды из подземных водозаборов через Северо-Крымский канал. Об этом проинформировала пресс-служба учреждения. Речь идет о завершении системы подачи воды в восточный Крым из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Положительные заключения Главгосэкспертизы выданы по итогам оценки изменений, внесенных в проект на завершение строительства водозаборов.

"В ходе реализации проектных решений строят обводные трубопроводы временного сброса с камерами переключения и надземные павильоны смесителей воды с раствором гипохлорита натрия, водомерные узлы на напорных линиях насосной станции второго подъема, а на Нежинском водозаборе узлы построят и на входных напорных водоводах, идущих от Просторненского водозабора", – сообщили в учреждении.