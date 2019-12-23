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Огибая Украину. Как в Крым сегодня поедут российские поезда

Огибая Украину. Как в Крым сегодня поедут российские поезда

23 декабря 2019, 14:19Новости

В Крыму открыли железнодорожную часть Керченского или Крымского моста. Автомобильная ветка работает уже с прошлого года.

Этот проект стал возможным из-за украинской блокады полуострова. Киев оставил только частное автосообщение с Крымом, запретив туда как пассажирские поезда, так и товарные. Да и вообще любые грузоперевозки.

Запуск товарного жд-сообщения, который произойдет летом, закроет для России и крымчан эти вопросы. Сегодня же на полустров пустят пассажирские поезда из РФ.

Открывать движение будет, как и в прошлом году, Владимир Путин. Накануне этого события "Страна" вспоминает, что известно о постройке моста.

Как строили жд-ветку

Железнодорожный мост в Крым строили 47 месяцев.

Строительство ускорилось после запуска автомобильной ветки. В июне 2018 года поставили сваи фунтамента, а в июле уже начали укладывать рельсы. И осенью закончили с формированием опор.

Достройка продолжалась и в текущем году. Весной, к началу апреля собрали железнодорожные пролеты. А нынешним летом уложили все рельсы.

Дальше дело было за настройкой систем движения по мосту: сигнализации, блокировки, автоматического контроля движения. Автоматику настраивали до конца ноября, а 18 декабря строительство закончили уже официально, подписав акт приемки.

При этом откроется еще не весь железнодорожный мост. Пока пустят лишь пассажирские поезда. Грузовые пойдут, как предполагается, летом 2020 года. Официально заявляется, что связано это с античной усадьбой в районе Керчи, которая стоит на пути товарной ветки.

Тем не менее, пассажирские перевозки, считают в РФ, увеличат поток туристов на полуостров, куда люди начнут активно ехать не только к следующему лету, но и на предстоящие новогодние праздники.

Как будут возить туристов в Крым

Поезд из Москвы в Симферополь будет идти 33 часа, а из Питера в Севастополь – почти двое суток (43,5 часа). Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажу билетов еще 8 ноября.

Как уже рассказывала "Страна", цены на билеты довольно высокие и сопоставимы с авиаперелетом. Тем не менее, все они в основном уже проданы (как уже говорилось – в силу новогоднего сезона).

Плацкартный билет стоит 3000 рублей (1115 грн), а купейный – 4400 (1640 грн). СВ обойдется почти в 13000 рублей (4800 грн).

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