Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело 2 гектара земли

В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пять пожаров на открытых территориях севастопольского региона ликвидировано силами МЧС России и пожарно-спасательного гарнизона города. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем", – уточняется в сообщении.

Самым крупным пожаром, площадью 8 400 квадратных метров, обернулось возгорание сухой травы в Юхариной балке. А самым резонансным стало горение растительности в районе улицы Сапунгорской, охватившее площадь 6 000 кв. м.