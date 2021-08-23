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Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело 2 гектара земли

23 августа 2021, 12:57Происшествия в Крыму

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В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пять пожаров на открытых территориях севастопольского региона ликвидировано силами МЧС России и пожарно-спасательного гарнизона города. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем", – уточняется в сообщении.

Самым крупным пожаром, площадью 8 400 квадратных метров, обернулось возгорание сухой травы в Юхариной балке. А самым резонансным стало горение растительности в районе улицы Сапунгорской, охватившее площадь 6 000 кв. м.

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