Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности, рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Сухостой вспыхнул накануне днем недалеко от села Белинское. К месту оперативно выдвинулся дежурный состав пожарной части и подразделение крымского главка МЧС России – всего 16 человек и три единицы транспорта.

"По прибытии выяснилось, что существует угроза перехода огня на поселок, находящийся вблизи, и Караларский природный парк. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. Дополнительно использовались хлопушки и противопожарные ранцы "Ермак". Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать дальнейшего распространения огня", – сказано в сообщении.