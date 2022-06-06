Новости Крыма Ограничения по COVID-19 в Крыму и Севастополе ослаблены



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Ограничения по COVID-19 в Крыму и Севастополе ослаблены – с понедельника в обоих регионах отменен обязательный масочный режим. Смягчение коронавирусных ограничений на фоне снижения заболеваемости ранее анонсировали губернаторы Крыма и Севастополя. Отныне ношение средств индивидуальной защиты – только рекомендация. Региональный Роспотребнадзор ранее сообщил, что эпидемическая ситуация в регионах имеет тенденцию к снижению заболеваемости. Но в ведомстве призывают жителей и гостей полуострова во избежание заражения ковидом соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и по возможности все же надевать маски. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

