Новости Крыма

Ограничения по COVID-19 в Крыму и Севастополе ослаблены

06 июня 2022, 10:08Общество

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Ограничения по COVID-19 в Крыму и Севастополе ослаблены – с понедельника в обоих регионах отменен обязательный масочный режим.

Смягчение коронавирусных ограничений на фоне снижения заболеваемости ранее анонсировали губернаторы Крыма и Севастополя. Отныне ношение средств индивидуальной защиты – только рекомендация.

Региональный Роспотребнадзор ранее сообщил, что эпидемическая ситуация в регионах имеет тенденцию к снижению заболеваемости. Но в ведомстве призывают жителей и гостей полуострова во избежание заражения ковидом соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и по возможности все же надевать маски.

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