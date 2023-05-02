"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", – сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным Росгидромета, 18 мая в районе Керченской переправы дует северо-восточный ветер 12-15 м/с с порывами до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +16…17 градусов.

Информации об остановке паромного сообщения нет. Однако работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.

По данным крымского главка МЧС, штормовой ветер в Крыму усилится в течение суток до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.