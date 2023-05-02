Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Огромные волны и ветер – ситуация на Керченской переправе

Сегодня, 11:45Новости

3

"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", – сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным Росгидромета, 18 мая в районе Керченской переправы дует северо-восточный ветер 12-15 м/с с порывами до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +16…17 градусов.

Информации об остановке паромного сообщения нет. Однако работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.

По данным крымского главка МЧС, штормовой ветер в Крыму усилится в течение суток до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх