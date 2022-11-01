Охота за представителями ЛГБТ сообщества

На заседании Государственной думы 27 октября в первом чтении был принят законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, предусмотрев административную ответственность за такое деяние.
Как сообщает источник, в кулуарах Госдумы и правительства ходят разговоры, что самым действенным способом исправления провинившихся представителей ЛГБТ движения, будет отправка в зону проведения специальной военной операции, вот там, мол, они направятся в нужную сторону. Отдельные политики предлагают вместе с протоколом об административном правонарушении выдавать повестки в военкомат для прохождения медицинской комиссии.
Учитывая, что в ЧВК Вагнера, в том числе, попали "опущенные" зеки, им придется не легко. Но и тут не все так однозначно, как известно, среди представителей ЛГБТ сообщества есть как пассивные, так и активные участники. Конечно, можно предпринять меры о разделении таких подразделений, но вряд ли в Генштабе будут думать об этом.
Среди прочего, ходит шуточное мнение, что таким решением, политики вместе с военными хотят решить вопрос сексуального насилия среди личного состава.
Пока что данный факт является не больше, чем просто слухами, но как мы знаем "дыма без огня не бывает".