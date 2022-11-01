Охота за представителями ЛГБТ сообщества

На заседании Государственной думы 27 октября в первом чтении был принят законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, предусмотрев административную ответственность за такое деяние.

Как сообщает источник, в кулуарах Госдумы и правительства ходят разговоры, что самым действенным способом исправления провинившихся представителей ЛГБТ движения, будет отправка в зону проведения специальной военной операции, вот там, мол, они направятся в нужную сторону. Отдельные политики предлагают вместе с протоколом об административном правонарушении выдавать повестки в военкомат для прохождения медицинской комиссии.