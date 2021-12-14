Новости Крыма

"Охотник" летит на замену российским легким истребителям

14 декабря 2021, 13:17Общество

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Новейший беспилотный летательный аппарат "Охотник" может стать заменой российским легким истребителям. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщили о том, что на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник". Это первый экземпляр БПЛА, оснащенный плоским реактивным соплом, что делает его менее заметным для радиолокационных систем.

"Это одна из приоритетных программ нашего авиастроительства в области оперативно-тактической авиации. "Охотник" – это перспективная система и, насколько я представляю, она призвана заменить легкие истребители. БПЛА создается, чтобы действовать в едином боевом порядке с нашей оперативно-тактической авиацией и выполнять задачи разведки, целеуказания и ударов по наземным целям и воздушным", – уточнил эксперт.

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