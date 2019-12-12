Оккупанты готовятся перекрыть путинский мост в Керчи: что происходит

Российские оккупанты собираются закрыть для автомобильного движения на неделю. Официально в министерстве транспорта сообщают, что с 18 по 25 декабря по мосту нельзя будет проехать из-за того, что будут проводиться "технологические работы".

Немногим ранее стало известно о том, что Керченский мост, незаконно построенный РФ после аннексии Крымского полуострова, начал разрушаться. На асфальтном покрытии зафиксированы латки.

Стоит отметить, что автомобильную часть моста открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, вскоре по нему начали ездить грузовые автомобили. То есть, сооружение функционирует чуть более года. Железнодорожная часть моста не достроена.

Ранее стало известно о том, что в оккупированном Крыму в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту со стороны полуострова погиб человек.

В тоннеле произошел обвал. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно