Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме РНКБ и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, передает пресс-служба банка.

Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест.

В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовое Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более чем на 400 машино-мест.