Олег Тиньков и другие Российские бизнесмены из списка Forbes отказываются от гражданства

"Я официально отказался от российского гражданства. Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", -написал он в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм

31 октября также стало известно о том, что вслед за Тиньковым, от российского паспорта отказался основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. У него, помимо российского, есть гражданство Великобритании. Немного ранее об отказе от российского гражданства также заявлял миллиардер Юрий Мильнер .

Данные действия российских миллиардеров, как минимум, настораживают. Они умные люди и, наверняка, понимают складывающуюся ситуацию и не видят возможности развивать бизнес в России.

Правительство явно делает что-то не так. Никто из крупных бизнесменов не хочет марать свою репутацию тем, что платит налоги в России, ведь эти деньги идут на спецоперацию. И если уж "свои" предприниматели продают бизнес и уезжают за границу, то о каких иностранных инвесторах мы можем вести речь?

Пришло время взглянуть правде в глаза – СВО явно не приведет Россию к успеху. За последние 8 месяцев Россия стала страной-лидером в мире по количеству наложенных санкций, цивилизованные страны прекращают выдавать визы нашим гражданам, а некоторые усложняют их получение. Платежеспособность населения стремительно падает, а высшее руководство страны то и дело, рассказывает о том, что все хорошо. Но когда выключаешь телевизор и смотришь на цены в магазине, то понимаешь, что все далеко не так.