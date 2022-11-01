Новости Крыма

Олег Тиньков и другие Российские бизнесмены из списка Forbes отказываются от гражданства

01 ноября 2022, 12:17Главная

Бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданства.

"Я официально отказался от российского гражданства. Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", -написал он в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм

.

31 октября также стало известно о том, что вслед за Тиньковым, от российского паспорта отказался основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. У него, помимо российского, есть гражданство Великобритании. Немного ранее об отказе от российского гражданства также заявлял миллиардер Юрий Мильнер.

Данные действия российских миллиардеров, как минимум, настораживают. Они умные люди и, наверняка, понимают складывающуюся ситуацию и не видят возможности развивать бизнес в России.

Правительство явно делает что-то не так. Никто из крупных бизнесменов не хочет марать свою репутацию тем, что платит налоги в России, ведь эти деньги идут на спецоперацию. И если уж "свои" предприниматели продают бизнес и уезжают за границу, то о каких иностранных инвесторах мы можем вести речь?

Пришло время взглянуть правде в глаза – СВО явно не приведет Россию к успеху. За последние 8 месяцев Россия стала страной-лидером в мире по количеству наложенных санкций, цивилизованные страны прекращают выдавать визы нашим гражданам, а некоторые усложняют их получение. Платежеспособность населения стремительно падает, а высшее руководство страны то и дело, рассказывает о том, что все хорошо. Но когда выключаешь телевизор и смотришь на цены в магазине, то понимаешь, что все далеко не так.

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