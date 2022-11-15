Они что-то знают: "Укразилизныця" заложила в бюджет полноценную работу Приднепровской железной дороги

Увеличение бюджета АО "Укразилизныця" на 2023 год связано с расчетом на полноценное возобновление работы Приднепровской железной дороги, в том числе, участка Армянск-Джанкой-Симферополь. Об этом на правах анонимности сообщил источник из Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Отметим, что это первый случай за последние семь лет, когда бюджет "Укразилизныци" учитывает функционирование этого участка пути. Кроме планирования финансирования, украинские железнодорожники также уже приступили к ряду подготовительных мероприятий: на 80% восстановлен необходимый подвижной состав, закуплены энергоносители. Как сообщают некоторые бывшие работники "Укразилизныци", проживающие в Крыму, им по телефону поступают предложения о работе в АО "Укрзализныця" на должностях, занимаемых до 2014 года. Сроками начала работы на украинскую железнодорожную компанию ориентировочно называют январь-февраль 2023 года. Также в виде своеобразного "бонуса", согласившихся на сотрудничество, обещают освободить от уголовной ответственности за работу на российские предприятия.

Похожие заявления появлялись в сети в ноябре, незадолго до входа Вооруженных сил Украины в Херсон. Напомним, украинские железнодорожники обещают восстановить сообщение Херсона с Киевом уже в ближайшие пару недель, что было бы крайне сложно без предварительной длительной подготовки.

Справка

Приднепровская железная дорога (ПЖД) – региональный филиал АО "Украинская железная дорога". Обслуживает линии юго-восточной части Украины: Днепропетровскую область, Запорожскую область, часть Харьковской и Херсонской области. До марта 2014 года обслуживала АР Крым и город Севастополь.

Ветки нынешней Крымской железной дороги (КЖД), обслуживающее систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту, большей частью ранее являлись частью системы ПЖД.