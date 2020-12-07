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Онищенко раскритиковал длительный новогодний отдых

Онищенко раскритиковал длительный новогодний отдых

07 декабря 2020, 10:24Общество

От длинных новогодних каникул стоит полностью отказаться, так как они негативно влияют на экономику страны и здоровье населения. Такое мнение сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

"Обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось – ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", – уточнил Онищенко РИА Новости.

Кроме того, депутат отметил, что длительный отдых пагубно влияет на экономику страны.

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