Делегация ООН заинтересовалась визитом в Крым. Представители Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) готовы приехать на полуостров, чтобы ознакомиться с проблемой вододецифита, которая сложилась из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости сообщила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"Представители УВКПЧ ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита", – пояснила Поклонская, отметив, что эти данные пока уточняются. По словам депутата, ей самой крайне интересно получить ответ от верховного комиссара.