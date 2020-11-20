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ООН готова приехать в Крым из-за водной проблемы – Поклонская

ООН готова приехать в Крым из-за водной проблемы – Поклонская

20 ноября 2020, 10:12Политика

Делегация ООН заинтересовалась визитом в Крым. Представители Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) готовы приехать на полуостров, чтобы ознакомиться с проблемой вододецифита, которая сложилась из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости сообщила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"Представители УВКПЧ ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита", – пояснила Поклонская, отметив, что эти данные пока уточняются. По словам депутата, ей самой крайне интересно получить ответ от верховного комиссара.

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