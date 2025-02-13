Опасные роды: в Крыму устанавливают потерпевших от рук врачей роддома

Крымские следователи устанавливают круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.