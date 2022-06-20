Новости Крыма

Оперативно о COVID-19: сколько заболевших и умерших в Крыму и Севастополе

20 июня 2022, 11:10Общество

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На территории Республики Крым за сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 183 720 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 997 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 5 человек, за весь период – 176 471", – говорится в сообщении.

В Севастополе за сутки подтверждено 15 заражений коронавирусом, умерли два пациента в возрасте 83 и 84 лет, сообщили в правительстве города.

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