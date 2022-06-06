Новости Крыма

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

06 июня 2022, 10:06Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего выявлено 183 309 положительных на COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.

"Госпитализировано еще 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 176 044", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, скончался один пациент. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5 295.

В Севастополе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19, умерли два человека в возрасте 49 и 61 года, сообщили в правительстве города.

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