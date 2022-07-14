Новости Крыма

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших

14 июля 2022, 15:08Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 168 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, за весь период – 177 105", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, скончался еще один человек. Обще количество жертв пандемии достигло 5331.

В Севастополе зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 84 лет, сообщили в региональном правительстве.

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