Новости Крыма

Оперные певцы России вернутся в Севастополь в мае

02 апреля 2022, 11:07Общество

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Уникальный по своему формату проект Театра оперы и балета "Оперные вечера в Севастополе", замороженный в феврале из-за прекращения авиасообщения на юге страны, возобновят в мае. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Севастопольского государственного театра оперы и балета.

"В феврале было объявлено о переносе (мероприятий – ред.) в связи с временной отменой авиасообщения, и сейчас уточнились даты. В проекте участвуют артисты из разных театров, и теперь они скорректировали свой график и приедут на поездах, чтобы больше не прерывать курс "Оперных вечеров в Севастополе", – рассказали в пресс-службе театра.

Следующая встреча артистов с севастопольским зрителем запланирована на 2 мая и будет посвящена немецкому романтизму ХIХ столетия. Известно уже, что "пропавшую" февральскую лекцию-концерт перенесут на 23 мая – этот вечер перенесет зрителей во Францию ХIХ века.

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