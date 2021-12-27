Оползень произошел на мысе Фиолент в Севастополе из-за обильных дождей

Грунт обвалился на популярном пляже Севастополя из-за прошедших в регионе обильных осадков. Об этом рассказала пресс-служба правительства города в понедельник.

Обрушение произошло на популярном у местных жителей и туристов Царском пляже, который расположен на мысе Фиолент. Специалисты Севприроднадзора зафиксировали на склоне глубокие трещины и несколько нависающих глыб.

"Как и прогнозировалось, после обильных осадков и резкого перепада температур активизировались оползневые процессы. Угроза повторных обвалов сохраняется. Территория посещаемая, но давно относится к оползнеопасной", – цитирует пресс-служба правительства слова директора Севприроднадзора Юлии Гавриловой.