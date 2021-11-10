Определены два претендента на пост мэра Судака

Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на должность главы городской администрации Судака. Ими стали первый замглавы администрации, временно исполняющий обязанности градоначальника Константин Подсевалов и руководитель территориального органа администрации Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгений Краснов.

Конкурс по выбору кандидатов прошел в среду. В нем приняли участие три человека. По итогам собеседования комиссия во главе с вице-премьером Крыма – министром финансов РК Ириной Кивико объявила победителями конкурса Подсевалова, набравшего 77 баллов, и Краснова, который получил 66 баллов.

Кандидатуры победителей конкурса будут представлены на рассмотрение Судакскому городскому совету для назначения одного из них главой администрации города.