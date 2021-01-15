Опреснение морской воды в Крыму планируют включить в ФЦП

Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос включения строительства опреснительных установок в Крыму и Севастополе в федеральную целевую программу социально-экономического развития регионов, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Об этом журналистам в Симферополе рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Есть утвержденный правительством план мероприятий по воде, есть очередность реализации мероприятий. Опреснители там тоже есть. Мы в проекте программы предполагаем средства на опреснители все-таки заложить. Говорить о том, что вопрос решен, наверное, рано, но сейчас мы предполагаем, что в новой редакции (ФЦП) будем вносить эти предложения", – сообщил он. По словам замминистра, Минэкономразвития планирует до конца января получить от властей двух субъектов финансово-экономические обоснования по проектам опреснения.