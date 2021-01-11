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Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

11 января 2021, 11:45Общество

В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Республики Крым рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. По словам чиновницы, с этой проблемой городские власти столкнулись при подготовке документации по установке опреснительной станции, для которой на территории муниципалитета уже был найден земельный участок.

"Хочу попросить дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией, потому что наши юристы, занимаясь документами подготовки установки завода по опреснению, выявили тот факт, что сегодня, к сожалению, в РФ не разработаны нормативные документы, которые позволяли бы на законодательном уровне использовать опресненную воду. Полагаю, сейчас надо параллельно заняться подготовкой нормативной документации", – сообщила Павленко.

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