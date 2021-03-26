Опреснители и емкости: как отели Крыма решают вопрос водоснабжения

Власти полуострова одобряют стремление крупных отелей установить собственные опреснительные станции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Гость студии подчеркнул, что созданию такого объекта предшествует целый ряд согласований и экспертиз, которые исключают нанесение вреда экологии.

"Чтобы ее поставить, необходимо сначала сделать проект, согласовать его, провести экспертизу и только после этого будет выдано разрешение на установку и запуск оборудования", – сообщил Черняк и добавил, что в одном из курортных поселков полуострова уже много лет работает опреснительная установка, которая в качестве эксперимента была построена еще в украинский период. По словам главы комитета по туризму, курортам и спорту, она очень хорошо себя показала и не имеет нареканий по нанесению вреда экологии.