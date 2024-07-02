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Новости Крыма

Опять +35: погода в Крыму во вторник

Сегодня, 08:58Общество

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Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный , восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +31…+35, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

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