Опять +35: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный , восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +31…+35, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.