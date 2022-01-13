Новости Крыма

Опять рост: сводка по COVID-19 в Крыму

13 января 2022, 12:51Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального минздрава.

Сутками ранее количество подтвержденных случаев составило 78, до этого – 56. По состоянию на сегодняшний день общее число заболевших достигло 127 909.

"Выздоровели за сутки 115 человек, за весь период – 119 302. Скончались еще 10 человек", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, общее количество жертв пандемии в Крыму достигло 4548.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, рост числа заболевших наблюдается и в Севастополе. За сутки подтвердили 89 случаев заражения, что на 18 больше, чем вчера.

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