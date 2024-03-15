Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков вручил награду родным керчанина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В церемонии вручения боевой награды он принял участие вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой.

"Указом президента РФ орденом Мужества (посмертно) награжден Игорь Гришко. Игорь Олегович героически сражался и выполнял свой воинский долг на Украине, на территориях ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях", – написал Брусаков.

Проявив мужество и отвагу, Игорь Гришко пал смертью храбрых осенью 2023 года. В ноябре его проводили в последний путь.