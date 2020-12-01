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Организатор блэкаута в Крыму Ленур Ислямов получил 19 лет колонии

Организатор блэкаута в Крыму Ленур Ислямов получил 19 лет колонии

Сегодня, 11:42Общество

Предприниматель, организатор энергетической и торговой блокад Крыма Ленур Исямов заочно приговорен к 19 годам тюремного заключения. Приговор вынес в четверг Верховный суд республики, информирует РИА Новости. Дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством судьи Аллы Хиневич. Ислямов признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и диверсия.

Вердикт Верховного суда – 19 лет колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, Ислямов на данный момент находится на территории Украины.

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