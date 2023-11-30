Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых крымчан, обвиняемых в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом информирует крымский Следком.

"С апреля 2017 года по ноябрь 2022 года житель Армянска, являясь организатором крымской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России", продолжал поддерживать деятельность адептов на полуострове", говорится в сообщении.

Так, по данным СК, под руководством обвиняемого пятеро активистов проводили идеологические встречи, на которых обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения, собирались пожертвования, формировалась отчетность, распределялись финансы на нужды ячейки и организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".