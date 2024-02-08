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Новости Крыма

Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии

08 февраля 2024, 16:50Происшествия в Крыму

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Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом информирует главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в 2014 году женщина с двумя подельниками организовала в Крыму преступную группу в количестве 20 человек для проведения азартных игр через интернет. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии.

С целью конспирации злоумышленница организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.

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