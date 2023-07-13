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Новости Крыма

Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"

13 июля 2023, 12:45Происшествия в Крыму

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Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые организовали работу подпольных игровых залов в Симферополе и Ялте. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, житель Чувашии организовал подпольные клубы в Симферополе и Ялте, и пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также нескольких крымчан для обеспечения работы залов. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками правоохранительных органов в марте, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.

Как уточняет надзорное ведомство, злоумышленники организовали работу четырех незаконных залов, где расставили более семидесяти единиц игрового оборудования и в итоге получили более 32 млн рублей незаконного дохода.

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