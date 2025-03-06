Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости Крым

Самолет У-2 – один из символов Победы над фашизмом, первый советский самолет, о котором сняли художественный фильм – "Небесный тихоход". Изначально – учебная, а в итоге – легендарная машина.

У-2 выпускался в разных модификациях – транспортный, санитарный, легкий ночной бомбардировщик. Именно на нем знаменитый 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, полностью состоявший из женщин, наводил ужас на фашистов. Советские солдаты называли их "небесными ласточками", немцы – "ночными ведьмами".

У-2 построен в 1927 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова, а после смерти конструктора в 1944 году переименован в ПО-2 в память о его создателе. В народе крылатую машину прозвали "кукурузником" и "этажеркой".