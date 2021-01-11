Новости Крыма

Осадки продолжаются: какой будет погода в Крыму в понедельник

Осадки продолжаются: какой будет погода в Крыму в понедельник

11 января 2021, 11:49Общество

В понедельник, 11 января, в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег, проинформировали в региональном гидрометцентре. Средняя температура воздуха ночью составит 0…-5, днем столбики термометров поднимутся до +5. Ветер северо-восточный 8-13, местами до 17 м/с. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -4; днем 1-3 градуса тепла. В Севастополе облачно. Ночью, утром и днем дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем от +2 до +4. На дорогах местами гололедица. На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем от +7 до +9.

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