Осадки только на востоке: прогноз погоды для Крыма на субботу

В субботу на полуострове без осадков, за исключением юго-востока Крыма. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Об этом информируют в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +13, днем +14…+19, в горах +8…+13", – обещают синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19.

В Ялте и Алуште осадков тоже не прогнозируют. Температура ночью +10...12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +16...+18.

В Феодосии, Керчи и Судаке: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 9...11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15…17 градусов.

В Евпатории +7…+9 ночью,до +19 днем, без осадков.