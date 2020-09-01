Новости Крыма Осень как лето: в Крыму в пятницу прогнозируют до +29

Осень как лето: в Крыму в пятницу прогнозируют до +29 Сухая и солнечная погода прогнозируется в пятницу в Крыму, информируют синоптики крымского гидрометцентра. "Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье +16…+21; днем воздух прогреется до +27…+32, в горах до +20…+25. Ветер восточный, юго-восточный умеренный 7-12 м/с", – прогнозируют эксперты. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +27…+29. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25. На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26…+28. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

