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Осень как лето: в Крыму в пятницу прогнозируют до +29

Осень как лето: в Крыму в пятницу прогнозируют до +29

Сегодня, 09:47Новости

Сухая и солнечная погода прогнозируется в пятницу в Крыму, информируют синоптики крымского гидрометцентра.

"Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье +16…+21; днем воздух прогреется до +27…+32, в горах до +20…+25. Ветер восточный, юго-восточный умеренный 7-12 м/с", – прогнозируют эксперты. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +27…+29. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25. На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26…+28.

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