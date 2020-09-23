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Осень отступает: прогноз погоды на среду в Крыму

Осень отступает: прогноз погоды на среду в Крыму

23 сентября 2020, 09:55Новости

В среду 23 сентября на крымском полуострове облачно, иногда с прояснениями. Температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

В Крыму без осадков, ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+15, на ЮБК +14…+16 градусов; днем столбики термометра поднимутся до отметок +22…+25, на ЮБК до +25…+27 градусов. В Симферополе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +26…+28 градусов. На ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.

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